Niemal 70 proc. Polek bez własnej działalności chce założyć firmę, a co 4. rozwijać ją globalnie. Raport o przedsiębiorczości Polek

Jedynie 9 proc. Polek deklaruje, że nie brak im pewności siebie, by podejmować ambitne zadania, a prawie 60 proc., wprowadzając zmiany w swoim życiu zawodowym, kieruje się oceną innych, jak wynika z badania Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, wspierającej rozwój zawodowy kobiet. Mimo to Polki chętnie zakładają własne działalności - należy do nich aż ⅔ firm z branży usługowej, w większości zatrudniających do 9 osób*. Odzwierciedla to sytuację całego polskiego rynku, którego 99,8 proc. stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, jak podaje Polska Agencja Przedsiębiorczości. W przeprowadzonym przez fundację badaniu na temat przedsiębiorczości kobiet 60 proc. badanych wskazało, że nie prowadzi własnej działalności, jednak z tej liczby zaledwie 9,5 proc. nie chciałoby tego robić. Aż 68 proc. chciałoby prowadzić własną firmę, a 22,5 proc. jest niezdecydowane. Trochę ponad ⅕ myśli o tym krócej niż rok, ponad połowa od roku do dwóch lat, a co dziesiąta nawet od czterech do ośmiu lat.

Własna firma jest drogą do niezależności

Co w takim razie powstrzymuje kobiety przed zakładaniem własnych firm? W przypadku ¼ są to obawy przed brakiem pomysłu, a w przypadku niemal ⅕ brak finansów. Ponad 16 proc. ankietowanych powstrzymuje brak pewności siebie. Co dziesiąta badana obawia się nadmiaru biurokracji, a 9 proc. uważa, że nie ma wystarczającej wiedzy na temat narzędzi niezbędnych w prowadzeniu firmy. Z kolei największą motywacją do założenia własnej działalności dla ¼ respondentek jest chęć bycia niezależną. Blisko ⅕ badanych chce mieć wpływ na swoją pracę, a prawie tyle samo pociąga wizja samodzielnego decydowania o swoich godzinach pracy oraz chęć robienia czegoś zgodnego ze swoimi zainteresowaniami. Ponad ¼ respondentek chciałaby rozwijać firmy na skalę globalną, a połowa wolałaby działać lokalnie. Ponad połowa chciałaby oferować pracownikom zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Polki chcą wyższych zarobków, ale stresują je rozmowy o pieniądzach

Niemal co 10. ankietowana jako główny czynnik motywujący do założenia własnej działalności wskazała chęć zarabiania więcej niż obecnie. Blisko ⅓ uważa, że jako właścicielki firm satysfakcjonowałoby je zarabianie miesięcznie 10-15 tys. zł na rękę. Co piąta jako satysfakcjonujące wskazała zarobki w wysokości 6-10 tys. zł na rękę, niewiele mniej 15-20 tys. zł na rękę, a 14 proc. 20-30 tys. zł na rękę. Blisko co 10. satysfakcjonowałyby zarobki do 6 tys. zł na rękę. Obecne zarobki 71 proc. badanych mieszczą się w przedziale 1-10 tys. zł na rękę. Dla blisko połowy rozmowy o pieniądzach i wynagrodzeniu są stresujące.

Właścicielka firmy musi być odporna na niepowodzenia

Niemal 60 proc. respondentek jest przekonanych, że bliscy wsparliby je w decyzji o prowadzeniu własnej działalności, a ponad ⅓ nie wie, czego mogłaby się po nich w tej kwestii spodziewać. Zdaniem 39 proc. badanych prowadzenie firmy ułatwia życie rodzinne, ponieważ m.in. pozwala na elastyczne godziny pracy. Jednak niewiele mniej, bo 34,5 proc. uważa, jest przeciwnego zdania. Zaledwie 7 proc. uważa, że prowadzenie firmy nie ma żadnego wpływu na życie rodzinne.

Od lat obserwujemy rosnącą aktywność kobiet we wszystkich dziedzinach życia i chcemy ją wspierać - mówi Izabela Tworzydło, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Banku BNP Paribas, który jest partnerem dwóch kategorii w konkursie Bizneswoman Roku - Kobiety w sposób szczególny potrzebują wsparcia w rozwijaniu ich karier zawodowych, ponieważ w drodze do osiągnięcia zawodowego sukcesu często muszą pokonywać o wiele więcej przeszkód niż mężczyźni i godzić wiele życiowych ról. Wspieranie kobiet, równości i różnorodności jest ważne nie tylko samo w sobie - większa różnorodność w biznesie i wykorzystanie talentów ludzi niezależnie od płci to więcej świeżych pomysłów i różnych punktów widzenia, co przekłada się na większą konkurencyjność firm i całej gospodarki oraz lepiej funkcjonujące społeczeństwo.

Zdaniem niemal ⅓ respondentek kobieta prowadząca własną działalność powinna cechować się przede wszystkim wytrwałością i nie zrażać się niepowodzeniami, a zdaniem ¼ musi traktować porażki jako doświadczenie, z którego można czerpać wiedzę. Te same cechy jako najważniejsze u przedsiębiorczyni wskazała również większość kobiet, które już prowadzą własne firmy.

O konkursie Bizneswoman Roku:

Kandydatki mogą zgłaszać się do konkursu samodzielnie lub zostać nominowane przez osoby trzecie, które już zauważyły ich sukcesy i chciałyby, żeby docenili je też inni. Zgłoszeń oraz nominacji można dokonać poprzez formularz on-line na stronie www.bizneswomanroku.pl w następujących kategoriach otwartych: Biznes Roku - Przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku - Przychód poniżej 10 mln złotych, Startup Roku, Mikrobiznes, Liderka w Nowych Technologiach, Działalność Społeczna, Organizacja przyjazna rodzicom, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - liderka, biznes, organizacja, Ograniczanie śladu węglowego, Organizacja dostępna osobom ze szczególnymi Potrzebami.

Organizator konkursu: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Partner strategiczny: Mastercard

Partner edukacyjny: Microsoft

Partnerzy kategorii: BNP Paribas, DPD Polska, IGT Poland, Google Cloud, HUAWEI, SKANSKA, Orange, NatWest Group

Partner merytoryczny: Accenture

Partnerzy konkursu: CCC, IKEA, Mokosh, Vital Voices, embaUW, Humanites, Perspektywy Women in Tech, Business Link

Patronat honorowy konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni medialni: TVN Grupa Discovery, Polska Press Grupa, Rzeczpospolita, Forbes Women, Wysokie Obcasy, Wysokie Obcasy Praca, Twój Styl, MamStartUp, Imperium Kobiet, Law Business Quality, ONA Strona Kobiet, ISBnews.TV, Think Tank.

*Dane pochodzą z badania Dun & Bradstreet. Celem analizy była odpowiedź na pytania o aktywność biznesową kobiet względem zajmowanego stanowiska, działalności w branży, wielkości firmy i geolokalizacji. Analizie poddano dane z blisko 550 tysięcy firm. Przywołane dane obejmują okres trzech lat: 2020 / 2019 / 2018.